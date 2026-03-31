Juhtkiri: mitte minu õue

Matsalu looduskaitseala serva plaanitava tuulepargi puhul on asi selge. Mitte kõik kohad, mis planeerijaile tunduvad kaarti vaadates otstarbekad, ei sobi elektrituulikute püstitamiseks ning Vätse on üks selliseid. Loodetavasti saab see protsessi käigus ametnikele piisavalt selgeks ning nad ei anna tuulepargi rajamise luba. Sellesse kohta.

Küll aga ei saa Vätse kohta käivat laiendada tuuleenergeetikale kui niisugusele. See, et park ei sobi Matsalu looduskaitseala lähedusse, ei tähenda, et see ei võiks sobida mõnda teise kohta. Ometigi on osa poliitikuid üldisest tuulepargivastasusest teinud endale lahinguratsu, millega järgmistele valimistele vastu kapata. Et ärgu tuuleparke üldse püstitatagu või pandagu need kuskile kaugele, silma alt ära (näiteks Ida-Virumaale, seal on niigi kole) – igatahes mitte minu õue. Nagu Lääne Elu tänavaküsitlusest nähtub, on sellisel mõttel juba ka kandepinda.

Ukrainas on sõda näidanud, et tuulepargid kui hajutatud tootmine on pommirahele vastupidav en