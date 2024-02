Galerii: Lääne-Nigulas tähistati Tartu rahu 104. aastapäeva

Täna tähistatakse Läänemaa eri paigus mälestustseremooniaga Taru rahulepingu sõlmimise 104. aastapäeva.

Mälestushetkedel tuletati meelde rahulepingu olulisust ja tuletati meelde, et nii Ukrainas kui ka Iisraelis toimub praegu sõda. „Elame ajal, kui on tohutult palju ärevust. Seda nii riikide kui ka üksikisiku tasandil,” ütles Lääne-Nigula koguduse õpetaja Kristo Hüdsi Lääne-Nigula samba juures.

Samas tuletas ta meelde, et tänase päeva puhul on põhjust olla tänulik, sest kui Tartus poleks rahulepingut sõlmitud, poleks enam ka Eesti rahvast olemas. „Tartu rahuleping on kahtlemata üks 20. sajandi paljudest imedest, aga meie rahva jaoks suurim,” ütles Hüdsi.

Keskpäeval oli mälestushetk ka Kullamaa Vabadussamba juures. Õhtul kell 18 algab mälestushetk Haapsalus. Noorkotkad ja kodutütred süütavad Vabadussõjas langenute mälestusmärgi kõrvale 104 küünlast numbri 104.

Tartu rahu aastapäeva tähistamine jätkub Haapsalu Jaani kirikus, kus mälestuspalvuse peab EELK Püha Johannese koguduse õpetaja Mart Salumäe. Kõneleb Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja kaitseliidu nimel Lääne maleva pealiku abi, kapten Raimond Lunev. Kontserdiosas esineb Haapsalu poistekoor dirigent Kadri Kelneri ja Haapsalu muusikakooli neidude ansambel Mari Vasara juhendamisel.