Esmaspäeval käivitab transpordiamet Haapsalu maanteel kiiruskaamera

Transpordiamet käivitab esmaspäeval, 5. veebruaril Võntküla kiiruskaamera.

Kiiruskaamera asub Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 55. kilomeetril ning mõõdab kiirust Tallinna-Haapsalu suunal. Kaamera seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.

Kiiruskaamerad aitavad vähendada lubatud sõidukiiruse ületamisi liiklusohtlikes kohtades, mis omakorda aitab vähendada liiklusõnnetuste arvu ja nende raskusastet. Lisaks aitavad kiiruskaamerad kontrollida sõidukijuhtide liikluskäitumist.