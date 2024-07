Taastuvenergiafirma Sunly pole nõus, et ta on Risti tuuleparki puudutavast Lääne-Nigula valla eriplaneeringust kõrvale jäetud, kirjutas Lääne Elu 11. juuli lehes. Lääne-Nigula vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm ütles, et kui omavalitsuse eriplaneering algatati, ei tundnud Sunly selle vastu huvi, ei avaldanud soovi huvitatud isikuks saada.

