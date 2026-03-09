Sunly kavandab Risti lähedale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust (täiendatud 18.55)

risti kampus_2_sunly Plaanitav andmekeskus. Kavand: Sunly risti kampus_3_sunly Plaanitav andmekeskus. Kavand: Sunly risti kampus_1_sunly Plaanitav andmekeskus. Kavand: Sunly Artikkel jätkub peale reklaami

Taastuvenergiaettevõte Sunly esitas detailplaneeringu taotluse, et rajada Lääne-Nigula valda Risti aleviku lähistele Baltimaade suurim andmekeskus, mille rajamise kogumaksumus võib olla üle 1,7 miljardi euro.

180 MW võimsusega andmekeskuse linnak oleks ettevõtte teatel Eesti suurim elektritarbija ja looks üle 150 uue töökoha.

„Soovime luua tingimused selleks, et Eestisse tekiks vajalik taristu tehisaru rakendamiseks. Risti asukoht võimaldab siduda kohaliku taastuvenergia tootmise ja suuremahulise elektritarbimise. See annab meie elektritootmisele kindluse ja loob Eestile uue tehnoloogilise võimekuse,” ütles Sunly juht Priit Lepasepp pressiteate v