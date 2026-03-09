Lääne Elu paberleht teisipäeval, 10. märtsil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Haapsallu kerkib uus kortermaja

Haapsalus Kreutzwaldi 11 aastaid tühjalt seisnud majas müüakse juba kortereid; aasta pärast peaks maja välja nägema hoopis teistsugune.

Veekeskuse uksed on lahti veel mai lõpuni

Kuu alguses 23. tegutsemisaastat tähistanud Haapsalu veekeskus töötab senisel kujul veel mai lõpuni, misjärel on maja üle aasta remondis.

Piiritaja – väsimatu lendaja

Tänavust aasta lindu piiritajat esmaspäeval Penijõel tutvustanud linnuökoloog Marko Mägi sõnul on lind selle poolest erakordne, et ta veedab suurema osa elust õhus – putukaid püüdes, paaritudes ja isegi magades.