Miks teatud meelelahutusäpid olid eelmisel aastal eestlaste seas populaarsed?

Eestlaste meelelahutusharjumused on muutumas kiiremini kui eales varem. Kui varem domineerisid näiteks tavalised telekanalid või erinevad koosviibimised, siis pole mingi üllatus, et nüüd kujundavad igapäevast meelelahutust pigem mobiilirakendused.

Alljärgnevalt vaatleme lähemalt mõningaid põhjuseid, miks teatud meelelahutusäpid on Eestis niivõrd tugevalt kanda kinnitanud.

Digitaalne mugavus on uus standard

Pole pea ühtegi teist riiki maailmas, mis oleks kohanenud digitaalse maailmaga nii hästi, nagu seda on teinud Eesti, kuid on selge, et see mõjutab ka meelelahutust. Kasutajad ootavad rakendustelt samasugust lihtsust, nagu on tavapärane meie e-teenuste puhul: oleme juba kõik harjunud sellega, et maksude deklareerimine käib veebis vaid 5 minutiga, seega on e-teenused tõstnud ka teiste digilahenduste taset kõrgemaks.

Eriti populaarseks on muutunud rakendused, mis lasevad eestlastel tegutseda ilma keerukate registreerumisprotsessideta. Ühe nupuvajutusega sisselogimine, biomeetrilised lahendused ja automaatsed maksesüsteemid on muutnud kasutajakogemust jäädavalt. Kui mõni äpp vajab liiga palju toiminguid, jätavad eestlased äpi lihtsalt sinnapaika ning liiguvad edasi.

Ühest küljest võib öelda, et eestlased on mobiilsete kiirete digilahenduste poolest lausa ära hellitatud, kuid meie üleriigiline standard ongi kõrge ning seega ootame me kõik digitaalset mugavust igast keskkonnast.

Mängulisus ja interaktiivsus esikohal

Interaktiivsus on muutunud eestlaste jaoks tähtsaks. Enam ei taheta passiivselt jälgida asju kõrvalt, vaid ka ise osaleda.

See trend puudutab seejuures eriti just mobiilimänge, videovoo edastusplatvorme ja isegi online–kasiino keskkondi. Kasiinod ja muud sarnased õnnemängurakendused on muutunud eriti populaarseks just tänu nende reaalajas funktsioonidele ja mobiilsele ligipääsule, mis on aasta-aastalt paremaks muutunud. Live-mängud, kiire registreerumine ja üleüldine kasutajamugavus on toonud platvormidele hulgaliselt uusi Eesti mängijaid, kes on otsinud aktiivsemat meelelahutust.

Mängude interaktiivsus on üks uuemaid trende, mis tõusis eriti esile just eelmisel aastal, aga võib uskuda, et see muutub iga aastaga veelgi rohkem. Muuhulgas on hakanud erinevad platvormid (sh kasiinolehed) rakendama isegi virtuaalse reaalsuse mehhanisme, mis viitab jällegi sellele, kuidas interaktiivsus on hakanud pead tõstma.

Personaalne sisu ja algoritmid

Enamikule meist ei tule üllatusena, kuidas sotsiaalmeedia algoritmid on muutunud järjest nutikamaks. Inimeste eelistusi on hakanud õppima aga mitte üksnes sotsiaalmeediaplatvormid, vaid ka muusikarakendused või mänguplatvormid, mis jälgivad su eelistusi, et seejärel soovitada asju, mis võiksid sulle rohkem meeldida.

Kuigi osale kasutajatele tekitab see nende eraellu tungimise tunde, on teisalt algoritmidel väga selge põhjus: kui tunned, et rakendus mõistab su eelistusi, on sul rohkem soovi selles aega veeta ja seega pikeneb ka kasutusaeg. On ju põhjus, miks nii paljud inimesed veedavad tunde Instagramis või TikTokis, kus neile näidatakse sisu, mis just nende eelistustega kattub.

Personaliseerimine on muutunud valdkonna standardiks ning äpid, mis suudavad pakkuda isikupärastatud sisu, meeldivad eestlastele ka tunduvalt rohkem.

Lühivormiline meelelahutus sobib Eesti elutempoga

Möödunud aasta keskmes olid ilmselgelt lühivideod, minimängud ja kiirelt tarbitav sisu – isegi niivõrd, et on näha, kuidas suuremad meediaplatvormid on hakanud looma kiirsisu või välkvideoid. Inimeste tähelepanu on lühem kui eales varem ning enamik inimesi, sealhulgas eestlased, ei viitsi enam vaadata pikki selgitusvideoid või lugeda mitme tuhande sõna pikkusi eeposeid.

Eestlaste igapäevaelu jaoks sobivad hästi lühikesed sisuklipid, mis pakuvad kiiret dopamiini: näiteks vaadatakse palju minivideoid, mängitakse lühemaid mobiilimänge, tehakse mõned mängukeerutused siin-seal. Meelelahutust tarbitakse tihtipeale väikeste ampsudena päeva jooksul, selle asemel, et süüvida teemasse pikemalt.

Sellise üldise elutempo muutuse ja lühisisu tarbimise trendi tõttu on ka TikTok muutunud niivõrd populaarseks ning ilmselgelt ei ole see trend nii pea muutumas. Võib uskuda, et tulevikus on eestlaste seas samamoodi populaarsed just sellised meelelahutusplatvormid, kus haaratakse tähelepanu kiirelt ja pakutakse kiiret väärtust.

Sotsiaalsus digitaalsel kujul on eestlaste unelm

Me kõik teame, et eestlased pole just kõige jutukam rahvas, seega on võimalus suhelda teistega ilma reaalselt kodust välja minemata täitunud unelm. Eestlased on olnud digitaalsete suhtlusvõimaluste fännid juba paarkümmend aastat, kuid viimasel ajal on sellised võimalused veel kiiremini levima hakanud.

Eelmine aasta näitas, et grupivestlused, ühised vaatamisfunktsioonid, reaalajas videovood ja multiplayer-mängud on hakanud levima kiiremini.

Muutunud on oluliselt ka see, et meelelahutust jagatakse üksteise vahel rohkem: näiteks osaletakse ühistes kogukondades, jagatakse sõpradele klipikesi, kommenteeritakse koos erinevaid sündmusi jms. Inimestel on sedasi tunne, et nad on osa millestki suuremast, samas ei ole endiselt mingit vajadust kodust lahkuda.

Rohkem kohalikku sisu

Väikeses Eestis on pidevalt olnud probleem sellega, et meil pole piisavalt palju kohalikku eestikeelset sisu. Ehkki paljude eestlaste inglise keele tase on väga hea ning enamik meist saab kenasti hakkama ka välismaise sisu tarbimisega, on ju alati mõnusam suhestuda kohaliku sisuga.

Eelmine aasta tõi kahtlemata pinnale rohkem kohalikku sisu: isegi mitmed välismaised portaalid on mõistnud, et sisu tuleb lokaliseerida ja tõlkida. Kasutajad tunnevad end mugavalt, kui saavad tegutseda kodumaise keelega portaalis. Inimeste lojaalsuse võidavad just need platvormid, mis on suutnud end kohandada eestlastele ning õnneks on näha, et tegemist on tõusva trendiga.

Kuidas on Eesti meelelahutuse tulevik muutumas?

Möödunud aasta on selgelt näidanud, et edukad meelelahutusäpid ei võida üksnes hea sisuga – oluline on ka see, kuidas sisu serveeritakse. Võidavad need platvormid, mis:

pakuvad maksimaalset mugavust;

on personaliseeritud;

sisaldavad sotsiaalseid ja interaktiivseid elemente;

kaasavad inimesi ning pakuvad kohaliku keele tuge.

Eesti turg on liikumas suunas, kus meelelahutus ei ole enam eraldi tegevus, vaid pidev digitaalne taustaosa meie kõigi igapäevaelus. Rakendused, mis mõistavad seda muutust ning kohanevad Eesti kasutajate ootustega, domineerivad eestlaste seas ka tuleval aastal. Just seetõttu peavad ka kohalikud meelelahutusplatvormid arvestama sellega, kuidas mängijatele sisu pakkuda – eestlaste jaoks on kogemuse mugavus juba ammu sama oluline nagu meelelahutus ise.

