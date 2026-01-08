Mis muutus alanud aastal maksudes?

Foto: Pixabay

Mullu jõustunud seadusemuudatused tõid tänavu kaasa mitu muutust maksudes ja nende arvestamises. Avaldame ülevaate rahandusministeeriumilt, töötukassalt ning maksu- ja tolliametilt kogutud muutustest.

Maksuvaba tulu muutus

Järgmisest aastast saavad kõik Eesti inimesed kasutada ühtlast maksuvaba tulu 700 eurot kuus sõltumata muude sissetulekute suurusest, teatas rahandusministeerium. Ehk kaob nn maksuküür. Pensionäride maksuvaba tulu ei muutu, see on jätkuvalt 776 eurot kuus.

Uuest aastast on seega maksuvaba tulu 8400 eurot aastas sõltumata inimese sissetuleku suurusest või vanaduspensionieas inimese puhul 9312 eurot aastas.

Tänavu esitatakse tuludeklaratsioon mulluse tulu kohta, kus kehtis vana maksuvaba tulu määr: 7848 eurot aastas. Maksuvaba tulu määr väheneb aastatulu kasvades ja jõuab nullini 25 200eurose aastatulu puhul (keskmine kuusissetulek 2100 eurot).

Tänavusest maksustat