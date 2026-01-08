Palivere poisid tegid lumekoristusfirma

Palivere koolipoisid Riko Roomet (vasakult), Mauri Koppe, Daniel Miku ja Rasmus Roomet panid tööle minifirma Ilmataadid, et Paliveres ja Taeblas lumekoristusteenust pakkuda. Foto Andra Kirna

Palivere kooli 7. klassi poisid Rasmus Roomet, Mauri Koppe, Riko Romet Koit ja Daniel Miku panid ettevõtlusõppe aines tööle minifirma Ilmataadid, et Paliveres ja Taeblas lumekoristusteenust pakkuda.

„Kõik teevad mingeid müügiasju. Mõtlesime, et võime majade eest lund ajada. Et midagi füüsilist ja värskes õhus,” ütles minifirma juht Rasmus Roomet Lääne Elule.

Ettevõtlusõpetaja Kaja Rüütel, kes õpetab seda ainet nii Palivere kui ka Taeblas koolis, oli poiste ideest vaimustatud. „Oh, kui toredad poisid mul on,” oli ta esimene lause ajakirjanikule.

Rüütli sõnul on ettevõtluse õpe neis koolides korraldatud liikumise Juni