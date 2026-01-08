Risti tuulepargi rajamine on veel lahtine

Foto: Urmas Lauri

Ristile suurt tuuleparki planeerinud Eesti Energia muudab juhi sõnul investeerimisel suunda, kuid otsesõnu veel pargi rajamisest loobumisest teatanud pole.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ütles Delfile antud intervjuus, et kontsern tegeleb praegu investeerimisvõime taastamisega ja plaanib seejärel osta turult kokku pankrotistunud tuule- ja päikeseparke, sest see on praegu mõistlikum kui ise uute tuuleparkide ehitamine.

Kontserni kuuluva Enefiti maismaa tuuleenergia arenduse valdkonnajuht Lauri-Olavi Siitam ütles Lääne Elule, et Durejko sõnum ei tähenda siiski, et Risti lähedale