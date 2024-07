Lääne-Nigula jõudis tuulepargi rajajaga kokkuleppele

Risti tuulepargi rajaja Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ja Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa allkirjastasid läinud nädalal lepingu, mille järel pannakse paika tuulikute täpsed asukohad.

Randmaa ütles Lääne Elule teisipäeval, et hange tuulepargi detailse lahenduse koostamiseks ja keskkonnamõju hindamiseks on välja kuulutatud ning pakkumuste esitamise tähtaeg on augusti keskpaik. Kui tõrkeid ei teki, võiks Randmaa sõnul tuulepargi ehitus alata paari aasta pärast. „Kui septembris planeerijaga lepingusse jõuame,“ märkis Randmaa.