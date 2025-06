Risti tuulepargi vastu on enamik küsitletuid

Kodust kilomeetri kaugusele jäävale tuulepargile on vastu 80 protsenti Lääne-Nigulas korraldatud küsitlusele vastanutest. Kolme kilomeetri kaugusel asuva tuulepargi vastaseid on mõnevõrra vähem ehk ligi kaks kolmandikku küsitletutest.

Ettevõte Cumulus Consulting koostab Lääne-Nigula vallale uuringu, mis peaks andma selguse elanike hoiakus võimaliku tuulepargi suhtes ning selles, milline võiks olla tuulepargi sotsiaal-majanduslik mõju.

Cumuluse tegevjuht Jaan Urb ütles Lääne Elule, et elanikkonna seisukohti puudutav uuringuosa on lõpusirgel, sest veebipõhise küsitluse tulemused on analüüsitud.

Artikkel jätkub peale reklaami

Küsitluse tule