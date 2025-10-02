Margus Maripuu: mõtteid elust Matsalus tuulepargiga ja ilma

Arvan, et alati on parem võidelda millegi poolt kui vastu. Praegu aga tunnen, et ei saa enam vaiki olla, kui minu väike lugu elust rahvuspargis ja selle piiridel on justkui sattunud ühe ootamatu ulmelise suurema loo keskmesse, mis ka kõige utopistlikemates unenägudes ei peaks olema võimalik.

Olen alati mõelnud, et lugu on tähtis. Meil on kõigil oma isiklik lugu, oma suguvõsa lugu ja oma kogukonna lugu. Lisaks on meil ka rahvana oma mütosfäär, nagu Raul Rebane ütles. Mütosfäär on ajaloolised ja kultuurilised selgitused, mis panevad meid vastavalt käitu