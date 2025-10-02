Siseminister lubab palgatõusu ja inimesi motiveerida

Esmaspäeval Läänemaa päästjatega kohtunud ja päästekomandosid külastanud siseminister Igor Taro tõi kaasa rõõmusõnumi: siseministeeriumi haldusala töötajad saavad kauaoodatud palgatõusu.

Kui palju kellegi palk tõuseb, panevad Taro sõnul paika asutuste juhid. Minister eeldab küll, et enim ressurssi pannakse sinna, kus on kõige suurem häda ehk kõige madalamad palgad. Ta lisas, et palgatõusu kõrval peaksid päästjate ja politseinike sissetulekut kasvatama ka maksumuudatused.

Mille arvelt päästjate ja politseinike palk tõuseb?

Artikkel jätkub peale reklaami

Järgmisest aastast saime siseministeeriumi valitsemisalal palgafondi 28,9 mil