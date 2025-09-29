Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Läänemaal

Kuula artiklit, 1 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 1:35

Siseministeeriumi juhtkond viibib sellel nädalal Läänemaal, et tugevdada riigi kohaolekut regioonis ning arutada piirkonna jaoks olulisi väljakutseid siseturvalisuse ja elanikkonnakaitse valdkondades.

„Ministriks saades viisin sisse kombe, et minister koos juhtkonnaga hakkab regulaarselt tegema töönädalaid Eesti maakondades, et hinnata kohapeal poliitiliste otsuste mõju. Esmakordselt kolisime juuli lõpus oma kabinetid Tallinna vanalinnast Põlvamaale ning nüüd oleme algatust jätkamas Läänemaal, kuniks Eestile saab tiir peale tehtud,“ ütles siseminister Igor Taro.

Taro sõnul on välitööde eesmärgiks tõsta valitsusala juhtivate riigiteenistujate teadlikkust regionaalsetest väljakutsetest. „Esiteks, et me võtaksime aega selle piirkonna jaoks ja süveneksime, mis on kohalikud mured ja probleemid ning otsiksime koos kohalike eestvedajatega lahendusi. Teiseks, ministrid tulevad ja lähevad ning seetõttu kannabki ministeeriumi töötajate kaasamine suuremat eesmärki. Kui tuleb uus minister, siis poliitikakujundajad on juba konkreetse teema või piirkonna peamiste väljakutsetega kursis. Usun, et see aitab teha meil nii piirkondade kui ka kohalike kogukondade huvides paremaid otsuseid,“ sõnas ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Maakonnavisiidi käigus külastab minister koos juhtkonnaga ka Läänemaa politseijaoskondi ja päästekomandosid, kohtub vabatahtlikega ning kohalike omavalitsuste esindajatega. Lisaks teeb väljasõidu Vormsi saarele.

Juuli lõpus töötas siseministeeriumi juhtkond Põlvamaal ning sellel aastal on plaanis korraldada välitöid veel ühes Eesti maakonnas.