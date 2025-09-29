Töötaja küsib: kas varem sarnast tööd teinud töötajale tuleb endiselt korraldada väljaõpe?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 10 sekundit 0:00 / 2:10

Uues töökohas saadeti mind peale juhendite lugemist kohe tööle. Ma olen küll enne ka tõstukiga sõitnud, aga hoopis teistsugustega kui see, millega nüüd peaksin tööle hakkama. Ülemus ütles, et kuna ma vestlusel ütlesin, et olen tõstukiga ka enne sõitnud, siis küll ma hakkama saan. Kas see on ülemuse poolt õige käitumine?

Lisaks uue töötaja juhendamisele, kus töötajale tutvustatakse ohutusjuhendit, peab tööandja töötajale korraldama ka väljaõppe. Väljaõpe peab toimuma töökohal ning selle eesmärgiks on, et töötaja omandaks ohutud töövõtted. Juhendamine on teoreetiline ja väljaõpe on praktiline õpe töökohal. Väljaõppe kestuse määrab tööandja, võttes arvesse töö eripära ja ohtlikkust. Väljaõppe kestus võib olla ka töötajatele erinev, arvestades, kas tegemist on samasugust tööd teinud inimesega või mitte.

Väljaõpe toimub kogenud töötaja juhendamisel, kes näitab uuele töötajale õiged töövõtted ette ja vaatab, et uus töötaja need ka omandaks.

Selleks, et väljaõpe oleks tulemuslik, peab tööandja läbi mõtlema, kes uuele töötajale väljaõpetajaks määratakse. See peab olema töötaja, kelle ohutusalane käitumine on laitmatu, vastasel juhul omandab uus töötaja valed töövõtted ja arusaamad. Ka peab väljaõpetaval töötajal olema aega seda oma töö kõrvalt teha.

Ka see töötaja, kelle ülesandeks on uuele töötajale väljaõpe läbi viia, peab sellest ülesandest teadlik olema. Samuti peab väljaõppel olev töötaja olema kursis, kelle ülesandeks tema väljaõpetamine on ehk kelle poole on tal õigus pöörduda.

Ainult juhendamisest kindlasti ei piisa, et tõstukijuhina tööle asuda – ka siis, kui töötaja on eelnevalt tõstukijuhina töötanud. Ka kogenud töötajal on vaja konkreetse tõstukiga töötamist harjutada ning saada selgeks töö ja töökeskkonna eripärad.

Iseseisvalt lubatakse töötaja tööle kui on selge, et töötaja tunneb ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ning oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada.

Väljaõpe tuleb registreerida sarnaselt juhendamise registreerimisega ja töötaja kinnitab ka väljaõppe läbimist.

Piret Kaljula

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant