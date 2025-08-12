Lugeja küsib: mida teha, kui töötaja keeldub tervisekontrolli minemast?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 1:42

Võtsin tööle uue töötaja ning hakkasin korraldama töötervishoiuarsti visiiti. Töötaja aga ütles, et tema keeldub sinna minemast. Töötervishoiuarstil käimine on ju siiski kohustuslik – mida ma tegema peaks, kui töötaja keeldub?

Töötaja on kohustatud täitma tööandja poolt antud töötervishoiu ja tööohutuse alaseid korraldusi, sealhulgas osalema tööandja poolt korraldatud tervisekontrollis. Tegemist on seadusest ja töökohustustest tuleneva kohustusega, millest ei või töötaja keelduda.

Kui töötaja keeldub tervisekontrollist, on tööandjal õigus anda talle kirjalik hoiatus, juhtides tähelepanu, et korralduse mittetäitmine võib kaasa tuua töösuhte lõpetamise.

Hoiatuse eesmärgiks on anda teisele poolele võimalus oma käitumise parandamiseks. Hoiatus peaks sisaldama kirjeldust sellest, milles seisneb rikkumine, millist käitumist oodatakse edaspidi ja mõistlikku aega rikkumise kõrvaldamiseks. Samuti peab hoiatusest selguma õiguslik tagajärg, mis kaasneb, kui rikkumist ei lõpetata. Tagajärjeks võib olla näiteks see, et tööandja on sunnitud töölepingu erakorraliselt töökohustuste rikkumise tõttu üles ütlema.

Juhul, kui töötaja jätkab tööandja korralduste eiramist või rikub oma tööalaseid kohustusi ka pärast hoiatust, on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 3 alusel – see tähendab töökohustuste rikkumise tõttu.

Oluline on, et tööandja suudaks antud korraldused ja rikkumised dokumenteerida ning tõendada, et töötajale on selgitatud tervisekontrolli vajalikkust ja tagajärgi korralduste eiramisel.

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist