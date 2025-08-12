Lastekaitse liidu kolm soovitust, kuidas suvel teismeline ekraanitagant õue saada

Kuula artiklit, 3 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 3:7

Digiseadmete kasutamine on saanud laste ja noorte igapäevaelu lahutamatuks osaks ning suvisel koolivaheajal kipub ekraaniaeg eriti kergesti kasvama. Paljud lapsevanemad otsivad võimalusi, kuidas suunata nooremaid pereliikmeid rohkem liikumist ja värsket õhku väärtustama.

Projekti „Targalt internetis“ koordinaator Lastekaitse Liidust, Malle Hallimäe annab kolm sisukat soovitust, kuidas peres üheskoos paremaid digiharjumusi kujundada ja aidata noorel ekraanitagant õue jõuda:

Muutke vaba aja veetmine mitmekesiseks ja eesmärgipäraseks

„Noori on palju lihtsam nutiseadmest eemale meelitada siis, kui pere või sõpradega koosviibimine pole etteaimatav kohustus, vaid pakub uusi elamusi ja vaheldust,“ ütleb Hallimäe. „Planeerige ühiseid tegevusi, mis võiksid teismelist päriselt köita – näiteks ekstreemspordi proovimine, ööbimisega matkamise korraldamine, põnev fotojaht, orienteerumine või lihtsad suvised tööd, millega kaasneb ka füüsiline liikumine. Mida enam on noorel sõnaõigust tegevuse valikul, seda suurem on ka tema soov kaasa lüüa. Võtke plaani regulaarsed koduvälised väljasõidud ning julgustage lapsi ise päeva või üritusi kavandama.“

Loo perega selged ja paindlikud kokkulepped ekraaniaja kohta

„Ekraaniaja piiride seadmine ei tohiks olla ainult vanema otsus, vaid arutelu, kus noor saab välja tuua oma vajadused ja huvid,“ rõhutab Hallimäe. „Leppige ühiselt kokku, millal ja millistel asjaoludel on digivahendi kasutamine asjakohane, ning püüdke tasakaalustavalt planeerida nii puhkeaega kui digiaega. Näiteks võib kehtida reegel: pärast ühe tunni õues aktiivset tegutsemist on pool tundi ekraaniaega või et enne magamaminekut jääb vähemalt tund ilma seadmeteta, et soodustada rahulikku und. Samuti on mõistlik näiteks söögikorrad läbi viia ilma ekraanideta, et hoida perevahelisi vestlusi ja tähelepanu üksteisel.“

Julgusta reaalsete sõprussuhete hoidmist ja ühistegevusi väljaspool virtuaalruumi

„Noore jaoks on sõpradega suhtlemine ääretult tähtis ja sageli jäävadki kontaktid ainult sotsiaalmeediasse. Olge valmis toetama teismelise ettevõtmisi, mis aitavad seda muuta,“ selgitab Hallimäe. „Näiteks võib noortegrupiga koos välja pakkuda mõne spordivõistluse või seikluspäeva, aidata organiseerida ühistegevusi kohalikes noortekeskustes või pakkuda transpordiabi, et koguneda üksteise juurde või mõnele sündmusele. Päris kohtumised, ühised arutelud ja väljas tegutsemine aitavad tugevdada sidemeid ja annavad head eeskuju ka digikäitumisele: see, mis toimub päriselus, on sama väärtuslik kui see, mis toimub ekraanil.“

Tänavuse kevade alguses algatas Lastekaitse Liit koos Elisaga kampaania, mis kutsub peresid pöörama rohkem tähelepanu teadlikele digiharjumustele ning tugevdama omavahelist suhtlust. Lisateavet ja nõuandeid leiavad vanemad veebilehelt https://www.targaltinternetis.ee ning vajadusel saab alati nõu Lasteabi telefonilt 116111.