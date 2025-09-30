Siseministeeriumi juhid alustasid nädalat Läänemaal

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

IMG_5975_1 Foto Kaire Reiljan IMG_5976_1 Foto Kaire Reiljan IMG_5978_1 Foto Kaire Reiljan

Eilsest kolmapäevani töötab siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga Läänemaal.

„Loogika on selles, et sama tööd, mida tehakse pealinnas, on võimalik teha ka mujal maakondades ja teistes regioonides,” selgitas Taro Lääne Elule, miks ministeeriumi ametnikud selliseid mujal töötamise nädalaid teevad. „See, et oleme kohapeal, annab meile teise taju mingitest poliitikavalikute mõjudest või regionaalsetest väljakutsetest,” lisas ta.

„Pealinnast kaugelt pärit inimesena tajun, et see on vajalik, et me ei tekita riigi pseudoesindajaid regioonidesse, vaid lihtsalt olemegi