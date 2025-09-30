Siseministeeriumi juhid alustasid nädalat Läänemaal

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
Kuula artiklit, 1 minutit ja 21 sekundit
0:00 / 1:21
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

 

Eilsest kolmapäevani töötab siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga Läänemaal.

„Loogika on selles, et sama tööd, mida tehakse pealinnas, on võimalik teha ka mujal maakondades ja teistes regioonides,” selgitas Taro Lääne Elule, miks ministeeriumi ametnikud selliseid mujal töötamise nädalaid teevad. „See, et oleme kohapeal, annab meile teise taju mingitest poliitikavalikute mõjudest või regionaalsetest väljakutsetest,” lisas ta.

„Pealinnast kaugelt pärit inimesena tajun, et see on vajalik, et me ei tekita riigi pseudoesindajaid regioonidesse, vaid lihtsalt olemegi

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT