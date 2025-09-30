Läänemaal on palju hariduseta noori

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 1 minutit ja 55 sekundit
0:00 / 1:55
Foto Urmas Lauri

Statistikaameti uuringust selgus, et viimase kaheksa aasta keskmisena on 21,6 protsenti Läänemaa noortest madala haridusega ehk ilma keskhariduseta.

Läänemaast rohkem on madala haridusega noori vaid Valgamaal (23,3 protsenti) ja Järvamaal (23,6).

Madala haridusega noortena käsitles statistikaameti analüüs neid 18–26aastaseid noori, kes ei ole omandanud keskharidust ega ole seda ka omandamas. Statistikaamet vaa

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT