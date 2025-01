Viigi kool soovis muuta põhimäärust nii, saaks riikliku õppekava alusel õpetada ka koolitõrkega lapsi, kuid haridusministeerium on sellele vastu.

Viigi kool on keskendunud liikumis-, liit- ja intellektipuudega lastele, kellest riikliku õppekava alusel õpivad liikumispuudega lapsed. Viimased kolm aastat on aga direktor Kristi Kivipuuri sõnul näidanud, et üha enam õpilasi ei saa tavakoolis hakkama ja soovib Vi