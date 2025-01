Tagalahte tuleb vetika- ja karbikasvandus

Kliimaministeerium plaanib tuleval aastal rajada Haapsalu Tagalahte vetika- ja karbikasvanduse, mis peaks aitama lahe seisundit parandada ja millest saaks uus ärimudel.

Tagalahe seisukorda peetakse Eesti rannikumere lahtedest kõige halvemaks. „Haapsalu Tagalaht on poolsuletud ja tugevasti eutrofeerunud,” ütles kliimaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon.

Eutrofeerumine tähendab, et veekogu on rikastunud taimede toitainetega, eriti fosfori ja lämmastikuga, ning see omakorda põhjustab veetaimede vohamist. „Tagalaht on suuresti muda täis ja madal, seega võib setetest vabanev toitainete