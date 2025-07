Nõva väikesadam sai kapteni

Lääne-Nigula vallavalitsus määras Nõva väikesadama kapteniks Aivar Oruste. Ta on Nõva esimene sadamakapten.

Oruste ütles Lääne Elule, et tasulist teenust osutaval väikesadamal, mis võtab näiteks kaikoha tasu, peab seaduse järgi olema sadamakapten. See ei tähenda, et kaptenil tuleb ise pidevalt sadamas kohal olla: piisab sellest, kui Oruste on telefonikõne kaugusel.

Nõva osavallakogu esimees ja sealse sadamaga kursis olev Oruste oli juba varem sageli see, kelle poole Nõva sadama vastu huvi tundnud meresõitjad lõpuks pöördusid.

Nõva väikesadamat kasutavad Oruste sõnul eeskätt kalamehed ja huvisõitjatest mootorpaadiomanikud, sest sadam ei ole veel lõpuni välja ehitatud ega saa praegu purjejahte vastu võ