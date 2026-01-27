Leidlikkus päästis kaupmehed kahjumist

Haapsalu tarbijate ühistu kauplused elasid mulluse keeruka aasta üle omatoodangu valikut suurendades. Foto: Juhan Hepner

Eelmise keerulise aasta aitasid poepidajail üle elada tugev ettevalmistus ja kohapeal valmistatud tooted.

Aasta tagasi pelgasid kaupmehed kehva majanduslikku olukorda ja ees ootavaid maksutõuse, mis toonaste eelduste kohaselt tooksid kaasa käibelanguse.

„Käisid jutud, et jube raske aasta tuleb,” ütles Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev. Seetõttu hakkas ühistu ka varakult tegema ettevalmistusi, et olukorraga toime tulla.

Ühistul läks õnneks

Lunevi sõnul tahavad ostjad alati midagi uut. Nii mõeldigi välja uusi kohapeal valmivaid tooteid, mida müüki panna. Neid viidi Haapsalust ka maapoodidesse. Lunev rääkis, et kui paari kuu jooksul os