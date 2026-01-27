Linnavõim uuendamata arengukavas probleemi ei näe

Haapsalu volikogu esimehe Lauri Luige sõnul saab eelarve vastuvõtmisega plaanipäraselt edasi minna. Foto: Malle-Liisa Raigla

Ehkki Haapsalus opositsiooni kuuluv valimisliit HaRi ütleb, et arengukavata ei saa vastu võtta ei eelarvestrateegiat ega eelarvet, leidis võimuliit, et vastuolusid pole.

Haapsalu volikogu esimees Lauri Luik ütles, et tekkinud olukorrale vaatasid juristi pilguga otsa nii Haapsalu linnasekretär Erko Kalev kui ka volikogu aseesimees Andres Õige. „Nad leidsid, et pole vastuolu, et eelarvet vastu võtta ei saaks,” ütles Luik.

Nii on Haapsalu koalitsioonil endiselt plaan reedesel istungil vastu võtta eelarvestrateegia ja läbida eelarve esimene lugemine. „Liigume edasi sama tempoga,” ütles Luik.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ekspertarvamused toovad välja, et õiguslikult pole regulee