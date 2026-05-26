Viigi kool pidas viie meele päeva

Haapsalu promenaadil ja kuursaali ees lustis teisipäeval sadakond last, määgisid lambatalled, kloksusid siidikanad ja näsisid võililli hiidküülikud.

Promenaad oli lapsi täis juba pärast kella kümmet hommikul. Võrguga piiratud aias sebisid ringi Lõuka talu pudulojused. „Kes tahab võilille?” küsis Lõuka talu perenaine Kadri Zimmer, sai vastuseks laste üksmeelse „Jaa!” ning jagas peotäie laiali, et lapsed saaksid varred tuttsabadele sööta.

Haapsalu koolide ühisele viie meele õppepäevale oli Zimmer toonud peotäie hiidküülikuid, peotäie siidikanu ja kaks lambabeebit Tipi ja Täpi.

Ratastoolidest tekkis aediku juurde lausa järjekord, kui lapsi üle väikese kõrgendiku aidati. Kes ei söandanud otse loomade keskele veereda, sellele tõi Zimmer lambatalle süles välja ja uuris, kas poiss tahaks jänkut ka katsuda. Tahtis. Valget.

„Sina tuled siis talusse külla? Super!” saatis Zimmer järjekordse patsutaja järgmise punkti poole teele. Seal pandi aja peale puslet ko