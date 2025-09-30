Kalurid on vastu plaanile püüniste arvu vähendada

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Puise kalur Taavi Suitsberg ei tohi uuest aastast sadamas üle kümne kilo kala ühele inimesele müüa. Foto: Malle-Liisa Raigla
Läänemaa rannakalanduse seltsi juhi Taavi Suitsbergi sõnul pole ministeerium muudatusi kaluritega arutanud.. Foto: Malle-Liisa Raigla

Põllumajandusministeeriumi plaan vähendada püüniste arvu on teinud ärevaks Läänemaa rannakalurid, kes leiavad, et kalavarude kaitseks tuleks tegelda kalade looduslike vaenlastega.

Põlumajandusministeerium välja plaaniga piirata kalavarude kaitseks viie protsendi võrra kalapüüniste ehk mõrdade arvu. Esimesena puudutaks see järgmisel aastal Pärnumaa kalureid, kuid edaspidi laieneks ka teistesse piirkondadesse.

„Meie saime Aktuaalsest Kaamerast teada, et selline plaan on,” ütles Läänemaa ran

