Kajaka maaüksuse detailplaneeringu Kajaka kinnistu, Allika küla osaliselt kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 26. septembril 2025 istungil otsusega nr 195 osaliselt kehtetuks Kajaka maaüksuse detailplaneeringu Kajaka kinnistu, Allika küla, Haapsalu linn osas.

Kajaka maaüksuse detailplaneeringu eesmärk oli jagada hoonestamata Kajaka maaüksus kolmeks eraldiseisvaks katastriüksuseks, millest kaks oli planeeritud suvilakruntideks ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuks.

Kajaka kinnistu detailplaneering on tänaseks 18 aastat vana ja on ellu viidud.

Kajaka kinnistu omanik soovis taotlusega osaliselt kehtetuks tunnistada Kajaka kinnistul oleva detailplaneeringu, eesmärgiga püstitada kinnistule hooned, kuid ca 18 aastat tagasi kehtestatud detailplaneering antud kinnistule ehitusõigust ei määranud. Ehitusõiguse määramiseks kehtestatud detailplaneeringu alal on kehtiva planeerimisseaduse ja ehitusseaduse kohaselt vajalik detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, seetõttu on 18 aasta vanuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud.

Haapsalu Linnavalitsus