Konkurendid pidasid Lääne-Nigula esinumbritel silma peal

Lääne-Nigula kahetunnist valimisdebatti Orul ilmestasid volikogusse pürgijaid täis saal, rõdule peitunud vallavanemakandidaat ja lubadus taastada demokraatia vallas.

„Taastame endise olukorra. Taastame noortevolikogu sõltumatuse. Taastame demokraatia Lääne-Nigula vallajuhtimises,” ütleb Lääne-Nigula vallavolikogu liige ning Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide esinumber Ahto Lääts Lääne-Nigula valimisdebatil 30. septembri õhtul Oru kultuurisaalis vastuseks küsimusele, miks peaks andma hääle tema erakonnale.

Kell hakkab kaheksa saama, kaks tundi kestnud debatt lõppema. Hoolimata absurdsest ja ilmselt mitte päris nii mõeldud lubadusest taastada demokraatia, võiks just ERKi koos sotside ja parempoolsetega pidada jõuproov