Haapsallu tuleb mitu uut poodi

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 5 sekundit
Endine teedevalitsuse maja Haapsalus Tallinna mnt ääres seisab senisel kujul veel paar aastat. Foto Malle-Liisa Raigla

Haapsallu on lähiaastatel lisandumas vähemalt kaks uut toidukauplust ja uus ehituspood.

Kolmapäeval kinnitas Haapsalu linnavalitsus Lao ja Kiltsi tee vahelise ala detailplaneeringu algatamise, misjärel saab ala planeering koos eskiisiga ka avalikuks. Plaanide järgi on Kiltsi tankla vastas asuva vana angaari asemele tulemas Meie toidukauplus.

Ala detailplaneeringus on lisaks toidupoele ka elu- ja ärihooned. Aina kasvavas Kiltsi ja Paralepa piirkonnas pole ühtegi toidukauplust, mistõttu on pood Haapsalu aselinnapea Helen Rammu

