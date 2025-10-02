Kaopalu karjäär võib saada laienduse

Keskkonnaamet võttis menetlusse Kaopalu IV liivakarjääri keskkonnaloa taotluse, mille tegi osaühing Lääne Teed. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandada seal nii täiteliiva kui ka ehitusliiva. Aastane tootmismaht oleks 69 000 m³ ja keskkonnaluba tahetakse saada 15 aastaks. Pärast kaevandamise lõppu korrastatakse kaevandatud maa-ala tehisveekoguks.

Kaopalu IV liivakarjääri taotlus hõlmab Lääne-Nigula vall