Kaopalu karjäär võib saada laienduse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 8 sekundit
0:00 / 1:8
Keskkonnaamet võttis menetlusse Kaopalu IV liivakarjääri keskkonnaloa taotluse, mille tegi osaühing Lääne Teed. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandada seal nii täiteliiva kui ka ehitusliiva. Aastane tootmismaht oleks 69 000 m³ ja keskkonnaluba tahetakse saada 15 aastaks. Pärast kaevandamise lõppu korrastatakse kaevandatud maa-ala tehisveekoguks.
Kaopalu IV liivakarjääri taotlus hõlmab Lääne-Nigula vall
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam