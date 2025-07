Läbi Matsalu rahvuspargi avati uus väikelaevatee

Kuula artiklit, 1 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 1:45

Transpordiamet avas koos riigilaevastikuga uue põhja-lõuna suunalise väikelaevatee läbi Matsalu rahvuspargi.

Tee on projekteeritud tulenevalt looduskaitselistest piirangutest ning tähistati 2. juulil viie toodriga, mis märgivad madalike piire ning viitavad sisenemiskeeluga aladele.

„Transpordiameti poolt projekteeritud Matsalu laevatee kulgeb läbi Väinamere läänepoolse sihtkaitsevööndi, kus on lubatud ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. augustini viibida ainult tähistatud laevateel. Laevatee, mis on 200 meetrit lai ja mille vähim sügavus on 3 meetrit, algab rahvuspargi põhjaservas Härjamaa läänepoi lõunas ja lõpeb lõunaservas Papirahu idaküljel,” ütles transpordiameti laevateede üksuse juhtivspetsialist Pärtel Keskküla, kommenteerides uue laevatee olulisust kaitsealal liiklemise ja keskkonnahoiu tasakaalustamisel.

Laevatee rajamise tingis 1. aprillil 2023 jõustunud Matsalu rahvuspargi uus kaitse-eeskiri. Muudatustega kadus üldine nõue, et rahvusparki veesõidukiga sisenemiseks on vaja kaitseala valitseja kirjalikku nõusolekut, kuid kehtestati piirang, et teatud sihtkaitsevööndites võib teatud ajavahemikel viibida vaid laevateel.

Lisaks läbi rahvuspargi viivale peamisele laevateele tähistati viibimispiiranguteta Väinamere idapoolses sihtkaitsevööndis Puise ninast välja ulatuv madalik ning määratleti ka ühendustee Matsalu lahe ja Väinamere vahelise, praegu üsna hõreda liikluse põhimõtteliseks markeerimiseks.

Matsalu rahvuspargi sihtkaitsevööndites, kus laevateed paiknevad, kehtib alaliselt kiiruspiirang – maksimaalne lubatud kiirus on 21 sõlme.