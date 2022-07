Matsalust leiti esimene mudakrabi

Möödunud nädalal leidsid Tartu ülikooli mereinstituudi teadlased Matsalu rahvuspargist hariliku rändkrabi ehk mudakrabi, teatas rahvuspark sotsiaalmeedias.

Harilik rändkrabi elab looduslikult Atlandi ookeani rannikul Kanadast kuni Brasiilia põhjaosani.

Harilik rändkrabi võib kasvada kuni 2 cm laiuseks. Ta on rohekaspruun või oliivivärvi, sõrgade tipud on valged, sõrad on suuruselt ebavõrdsed ja erineva kujuga.

Mudakrabi leiti Eesti rannikumerest esimest korda 2011. aastal Pärnu lahest. 2012. aastal leiti kogu Pärnu lahe akvatooriumist arvukalt krabi noorjärke ja täiskasvanud isendeid. Tema kiire paljunemine võib tuua kaasa suuri muutusi vee-elustikus.

Krabi sattus mereinstituudi võrkudesse 29. korda toimunud rannikukalastiku seire ajal. Varem krabisid Matsalus leitud ei ole.