Kultuurimaja ees toimub kontserte tulevikuski

Reede õhtul tähistas rokkbänd Ultima Thule Haapsalus juubelit kontserdiga, mida oli kuulama tulnud ligi 400 inimest.

Esmest korda toimus sedalaadi kontsert Haapsalu kultuurimaja ees ja sellega täitus Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe unistus. Murumäe sõnul on ta soovinud kultuurimaja ees kontserti korraldada juba mitu aastat. „Nüüd sai proovitud,” ütles Murumägi. Tema sõnul jäi ansambel kontserdipaigaga rahule.

Tõenäoliselt korraldab kultuurimaja maja ees kontserte ka tulevikus. Väikseid muudatusi, mida saanuks paremini teha, Murumäe sõnul siiski oli, näiteks oleks võinud lava olla pisut kõrgemal. Murumägi tõi välja hea koostöö restoran Soffaga, mille õuealal said einestada vaid kontserdile pileti ostnud inimesed.

Sel aastal täitub Ultima Thulel 35. tegutsemisaasta. Haapsalu kontsert oli bändi ainus juubelikontsert. Kontsert oli läbilõige ansambli tegutsemisaastatest – kuulis nii vanu hitte kui ka uusi laule. Publik läks käima alles esimese lisaloo ajal, kui seisti püsti ja paljud tantsisid.

„Millegipärast on nii, et publik tahab ikka neid vanu lugusid kuulata ja uusi lugusid esitame sellepärast, et näidata, et ansambel on ikka elus,” ütles enne kontserti ansambli liige Raul Vaigla.