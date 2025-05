Veinipidu kolib tagasi promenaadile

Laupäeval selguvad Haapsalu promenaadil 15. veinipeol parimad Itaalia päritolu veinid.

Omal ajal promenaadil alguse saanud, kuid vahepeal Karja tänaval ja Haapsalu kultuurikeskuse ümbruses toimunud Itaalia veinipidu kolib tänavu tagasi promenaadile. Pidu korraldava Haapsalu kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul on peo kese tantsupaviljoni juures pargis, mitte ümber kuursaali nagu varem. „Seal on rohkem ruumi,” ütles ta.

Promenaadile kolimise tingis Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul ühelt poolt see, et veinide maaletoojad soovisid ise kultuurikeskust ümbritsevast aedikust välja pääseda. „Seal oli nagu puuris – aiad olid ees ja sisse pääses ainult see, kes oli pileti os