Kevadtormile saavad kaasa aidata kõik läänlased

Suurõppusel Kevadtorm on alanud aktiivsete lahingute etapp. „Üksused, mis on valmistunud õppelahinguteks möödunud nädala jooksul, on jõudnud maastikul erinevatele aladele, kus nüüd algavadki õppelahingud,” ütles Lääne Elule leitnant Karl Alfred Baumeister kaitseväe meediaoperatsioonide keskusest.

Kevadtormil osaleb ligi 14 000 Eesti kaitse- ja reservväelast, kaitseliitlast ning liitlaste esindajat. Kaitseliidu Lääne maleva pealiku major Kristjan Mulla sõnul osaleb õppusel Läänemaalt 300–400 kaitseliitlast. Õppuse ala on Lääne maleva kaitseliitlaste jaoks Lihulast Virtsuni ja sealt Pärnu poole. Põhja-Läänemaal on põhiline tegevus Kiltsi lennuväljal ja selle ümbruses.