Maakaitsepäev on sel aastal Haapsalus

Kaitseliidu Lääne malev tähistab võidupüha pühapäeval rivistusega Lihulas ja maakaitsepäevaga Haapsalus. Mõlemasse paika jõuab ka presidendi poolt Narvast teele läkitatud võidutuli.

Haapsalu Lossiplatsil algavad tegevused pühapäeval kell 13, kui seal saab tutvuda kaitseliidu relvastuse ja tehnikaga. Briti liitlased on lubanud kohale tulla nelja erineva masinaga, mida huvilised uurida saavad. Samuti on väljas naiskodukaitsjad ja kaitseliidu noorteühendused, politsei ja päästeamet. Haapsalu linnavalitsuse poolt on maakaitsepäeval päevajuht ja lastele on batuut.

„Kahel korral, kell 15 ja kell 16, teeb kaitseliit rivistuse,” ütles kaitseliidu Lääne maleva juht Kristjan Muld.

Presidendi Narvast läkitatud võidutuli jõuab Haapsallu kell 16.30. Selle toovad sel aastal kohale Marko Reisel Lihula üksikkompaniist ja Irina Fišina naiskodukaitse Haapsalu jaoskonnast.

Mulla sõnul on Haapsalus võidutuld vastu võtmas Läänemaa valdade ja Haapsalu linna esindajad. Oma jaanilõkke süütamiseks saavad võidutule koju viia ka kõik soovijad.

Haapsalust liigub tuli edasi Lihulasse, kus tegutseb kaitseliidu Lääne maleva alla kuuluv Lihula üksikkompanii. Lihulas on pühapäeval plaanitud kaks sündmust: rivistus ja tule vastuvõtmine.