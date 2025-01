Galerii: kaitseliidu Lääne maleva lipp anti üle uuele pealikule Jaanus Tuulikule

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 45

Neljapäeval andis aasta aega kaitseliidu Lääne malevat juhtinud major Kristjan Muld pidulikul tseremoonial maleva lipu üle uuele malevapealikule major Jaanus Tuulikule.

“Tõde ja õigus. Kumba me taga ajame? Mõlemat on vaja,” ütles kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, viidates oma kõnes ilmselgelt Lääne malevas eelmise pealiku, major Mulla ajal algatatud kriminaalasjadele. “Mis on valesti, mida saaks parandada, mida saaks korda teha?” Kindralmajor Tamm nentis, et eesmärk ei olegi alati otsida süüdlasi, kui mingid asjad on käest ära, tuleb need korda teha. Kordategemine on kaitseliidu ülema sõnul pikk protsess, seda on vaja teha üheskoos.

Kindralmajor Tamm ütles, et on major Mullale tänulik, et ta tõi uurimisalused asjad päevavalgele, kuigi nad ei ole meeldivad ja tekitavad paksu verd. “Ma usun, et kui see prots