Päästeameti Haapsalu komando sai uue päästeauto. Nüüd hakkavad päästjad selle kasutamist õppima ning teenistusse peaks masin jõudma mai lõpuks.

Päästeamet saab tänavu 46 uut tipptasemel päästeautot. Esimesed on komandodesse juba jõudnud, sealhulgas ka Haapsallu.

„Palju tööriistu, mis enne olid sisepõlemismootoriga, on nüüd akudel: näiteks kogu hüdrauliliste päästevahendite komplekt ja suured ketaslõikurid,“ kirjeldas päästeameti Haapsalu komandopealik Andres Kaljura.

„Tõenäoliselt läheme sel nädalal harjutusi tegema. Katsume selgust saada hüdrauliliste töövahendite võimekuses,“ rääkis Kaljura.

Kui vana päästeauto varustuses olev pinnaltpäästelaud on plastikust, siis uuel autol on see täispumbatav.