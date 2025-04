Juhtkiri: kärbitud demokraatia

Lääne-Nigula valla ühinemisel otsustati, et volikoguliikmete sobiv arv on 25. Seadus lubas ka vähem, 17, kuid selle miinimumarvu kasutamisel võiks tekkida oht, et mõni keskusest kaugem ja väiksema elanike arvuga kant jääb volikogus esindamata. Lääne-Nigulas otsustati seepärast, et pigem las olla kulu pisut suurem, kuid esindatus seevõrra parem.

Täpselt vastupidist rada astub Lääneranna vald. Niigi Lihula poole kõvasti kaldu vallavolikogu liikmete arv vähenes järgmiseks perioodiks 21-lt seadusega lubatud minimaalsel