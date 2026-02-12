Päästepealik: eks me olegi sotsiaaltuletõrje

Kuula artiklit, 5 minutit ja 12 sekundit

Päästeameti tõstukauto. Foto: Juhan Hepner

Pooled väljasõidud viivad Läänemaa päästjad tormiga langenud puid saagima või kiirabile appi, mitte kellegi elu või vara tulest päästma.

Eelmisel aastal oli Läänemaa päästjatel väljakutseid ligi 30 võrra vähem kui tunamullu – 550. Päästesündmusi oli veerandsaja võrra vähem – 264.

Tulekahjude arv püsis 2024. aastaga samal tasemel – tuld sõitsid Läänemaa päästjad mullu kustutama poolesajal korral. Neist kuuel korral põles elumaja või korter ja kümnel mitteeluhoone.

Pärast kevadist koolitust, kus Läänemaa päästemeeskondade vanematele tutvustati redelauto võimalusi, on