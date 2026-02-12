Tänavaküsitluse video: kuidas reageerisite jaanuarikuu elektriarvele?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Kuidas reageerisite jaanuarikuu elektriarvele?

Maris

Mul oli sama suur arve kui enne. Mul ei ole börsipakett. Olen rahul. Tarbimine oli samasugune.



Riina

Minul oli elektriarve väga väike, 17 eurot, ja olen täiesti rahul sellega. Mul ei ole börsipaketti. On hoopis Alexela Pingevaba pakett. Tarbimine ei olnud suurem kui eelmisel kuul.



Kaire

Normaalselt, sest mul ei olnud korteris tarbimine väga palju suurem. 15 eurot oli rohkem kui muidu. Pakett on fikseeritud hinnaga. Tarbimine oli muidugi natukene suurem, aga ei olnud midagi hullu.



Raivo

