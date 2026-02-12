Tänavaküsitluse video: kuidas reageerisite jaanuarikuu elektriarvele?

Juhan Hepner

Malle-Liisa Raigla

Kuidas reageerisite jaanuarikuu elektriarvele?

Maris
Mul oli sama suur arve kui enne. Mul ei ole börsipakett. Olen rahul. Tarbimine oli samasugune.
 

 

 

Riina
Minul oli elektriarve väga väike, 17 eurot, ja olen täiesti rahul sellega. Mul ei ole börsipaketti. On hoopis Alexela Pingevaba pakett. Tarbimine ei olnud suurem kui eelmisel kuul.
 

 

 

Kaire
Normaalselt, sest mul ei olnud korteris tarbimine väga palju suurem. 15 eurot oli rohkem kui muidu. Pakett on fikseeritud hinnaga. Tarbimine oli muidugi natukene suurem, aga ei olnud midagi hullu.
 

 

 

Raivo
Noh,

