Omavalitsused tõlgendavad õpetajate palgatõusu erinevalt

Kuula artiklit, 3 minutit ja 3 sekundit
0:00 / 3:3
Tund Oru koolis. Foto: Juhan Hepner
Õpetajate palgatõusu puudutav haridusministeeriumi määrus jõustus 17. jaanuaril. Seda, mis ajast koolmeistrite palk tõusma peaks, tõlgendas iga omavalitsus isemoodi. Haapsalu tõstis õpetajate palka 1. jaanuarist, Lääne-Nigula 17. jaanuarist. Lääneranna ja Vormsi vallavanemad palgatõusu kommenteerida ei osanudki.
Maksab tagasi
Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa selgitusel rakendatakse määrust hetkest, kui see jõustub. Määruses ei olnud tema sõnul kirjas, et see hakkab kehtima tagasiulatuvalt. „Minister ise ütles, et midagi seadusevastast pole tehtud, rõhus moraalsele pool
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam