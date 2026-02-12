Omavalitsused tõlgendavad õpetajate palgatõusu erinevalt

Tund Oru koolis. Foto: Juhan Hepner

Õpetajate palgatõusu puudutav haridusministeeriumi määrus jõustus 17. jaanuaril. Seda, mis ajast koolmeistrite palk tõusma peaks, tõlgendas iga omavalitsus isemoodi. Haapsalu tõstis õpetajate palka 1. jaanuarist, Lääne-Nigula 17. jaanuarist. Lääneranna ja Vormsi vallavanemad palgatõusu kommenteerida ei osanudki.

Maksab tagasi

Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa selgitusel rakendatakse määrust hetkest, kui see jõustub. Määruses ei olnud tema sõnul kirjas, et see hakkab kehtima tagasiulatuvalt. „Minister ise ütles, et midagi seadusevastast pole tehtud, rõhus moraalsele pool