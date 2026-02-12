Vormsi viis eelarve volikokku

Kuula artiklit, 3 minutit ja 43 sekundit
Vormsi volikogu. Foto: Kaire Reiljan
Vormsi vald oli Läänemaa omavalitsustest viimane, kes eelarve esimeseks lugemiseks volikogu ette viis.
Vallaeelarve esimese variandi esitas vallavalitsus juba detsembris ja seda pidi volikogu lugema jaanuaris. Kuid uus vallavalitsus võttis eelmise vallavõimu koostatud eelnõu muudatuste tegemiseks tagasi. Esmaspäeval luges volikogu muudetud eelnõu esimest korda.
„Tuluosa on viidud täpsemaks,” ütles valla finantsjuht-raamatupidaja Age Romulus volikogu istungil.
Eelnõu järgi on Vormsi põhitegevuse tulu ligi 1,6 miljonit eurot ja kulu ligi 1,5 miljonit eurot. Suurimad tulual
