Vormsi sulgeb hulkuma läinud e-postiaadressid

Vormsi vallavanema Erki Savisaare sõnul suletakse mõnikümmend hulkuma läinud aadressi, mis on vallavalitsuse domeeniga seotud. Foto: Kaire Reiljan

Vormsi vallavalitsuse teatel suletakse 31. märtsist kõik vormsi.ee lõpuga meiliaadressid, mis ei ole kohaliku omavalitsuse teenistujate kasutuses.

Vormsi infojuht Kaisa Valm edastas, et see on vajalik vallavalitsuse teenistujate meilikontode nõuetekohaseks kaitsmiseks.

Vormsi vallavanema Erki Savisaare sõnul suletakse mõnikümmend hulkuma läinud aadressi, mis on vallavalitsuse domeeniga seotud. „Osa kuulub endistele vallaametnikele,” sõnas Savisaar.