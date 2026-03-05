Selge ja läbipaistev otsustusprotsess on turvatunde küsimus

Haapsalu kunstikool. Arhiiv

Haapsalu linnavalitsuse plaan ühendada muusikakool ja kunstikool on saanud uue hoo. Avalikkusele öeldakse, et tegemist on administratiivse juhtimise kokkuviimisega ning et „väga väikeseid koole” ei ole mõistlik eraldi juhtimise all hoida. Samas kinnitatakse, et mõlema kooli identiteet jääb alles. Just nüüd tekivadki küsimused.

Muusikakool ei ole väikekool. Haapsalu muusikakoolis on sel õppeaastal 199 õpilast, lisaks täiskasvanud õppijad. Kool kuulub Eesti muusikakoolide liitu, kus see on 85 liikmeskooli hulgas õpilaste arvult 27. kohal (2025. aasta andmed). Haapsalu muusikakool on Läänemaa ainus muusikalist alusharidust pakkuv kool. Selle roll ei piirdu huviringiga – see on piirkondlik muusikahariduse kese. Kui sellise kooli kohta kasutatakse argumenti „väga väike kool”, siis tekib paratamatult tunne, et arutelu ei toetu täpsele pildile.

Veelgi enam – liitmise põhjendused on a