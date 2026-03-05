Lääne-Nigula remondib koosolekusaali

Lääne-Nigula vallamaja Taeblas. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vallavalitsus kuulutas välja hanke, et remontida Taeblas asuva vallamaja keldris asuv ruum, kus edaspidi saaks pidada koosolekuid.

Sellist ruumi ei ole vallaametnikel seni olnud. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et koosolekuid on peetud tema kabinetis, kuhu isegi volikogu komisjonide liikmed hästi ei mahu.

Keldrisaali mahuks aga koosolekut pidama terve volikogu. „Peaks mahutama 25-26 inimest. Kõik mahuks laua taha istuma, mitte ei peaks seisma seina ääres või üksteise selja taga,” ütles Randmaa.

Koosolekusaal peaks saama valmis suve alguseks.

Keldris tegutses enne Taebla noortekeskus, aga selle kolis vallavalitsus eelmise aasta