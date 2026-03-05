Juhtkiri: head uudised

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

Tänases Lääne Elu numbris on kaks positiivset uudist, mis on mõneti sarnasel teemal. Esiteks jõuab meie maakonda üle veerand sajandi kestnud pausi taas Roheliste rattaretk ja teiseks toimub ärajäänud Itaalia muusika festivali asemel lossihoovis siiski suurüritus.

Milline see festival Itaalia olema saab, on veel raske ennustada, sest suurürituse korraldaja on vähesema kogemusega kui senise Itaalia muusika festivali organiseerija. Loodetavasti läheb kõik hästi ja publik saab samuti elamuse, nagu igal aastal. Senise korraldaja meelehärm on kahtlemata mõistetav, sest kes ikka soovib, et tuleb teine kaupmees oma letiga ja sisse töötatud kauplemiskoha hõivab. Kuid otsus tänavune aasta vahele jätta oli siiski nende endi tehtud. Seda tehes võinuks kaaluda, et loodus tühja kohta ei salli. Eriti linnas, kus Itaalia veine armastatakse ja saapamaa köök teiste rahvusköökide seas prevaleerib.

Aga olgu Itaalia temaatikaga kuidas on, roheliste rattaretke on siiakanti juba ammu oodatud. Kunagisest fosforiidiprotestist alguse saanud rattaretkede traditsioon „Kuidas elad, (maakonna või piir