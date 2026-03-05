Tänavaküsitluse video: kas ja kuidas tähistate naistepäeva?

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 1 sekundit
0:00 / 2:1
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7
Kas ja kuidas tähistate naistepäeva?

Marina
Ei oskagi öelda. Ilmselt mingi väljasõiduga. Ikka abikaasaga loodusesse.
 

 

 

Artikkel jätkub peale reklaami

 

Tatjana
Ei tea. Lapselaps aitab.
 

 

 

 

 

Klaus Julianus
Mu ema ja vanaema on naised. Teen neile äkki parema päeva, käitun paremini ja aitan neid. Ma ei ole naistepäevast kuulnud, ma praegu lihtsalt mõtlesin seda peast. Olen üheksa-aastane.
 

 

 

https://youtu.be/nglhWSQemz4

 

Venno
Ikka viin lilli naistele. Emale, õdedele ja ämmale.
 

 

 

 

Taimi
Ei kujuta praegu ette. Varem on olnud väike kook ja kohvi, mis seal muud

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT