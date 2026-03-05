Tänavaküsitluse video: kas ja kuidas tähistate naistepäeva?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kas ja kuidas tähistate naistepäeva?

Marina

Ei oskagi öelda. Ilmselt mingi väljasõiduga. Ikka abikaasaga loodusesse.



Tatjana

Ei tea. Lapselaps aitab.



Klaus Julianus

Mu ema ja vanaema on naised. Teen neile äkki parema päeva, käitun paremini ja aitan neid. Ma ei ole naistepäevast kuulnud, ma praegu lihtsalt mõtlesin seda peast. Olen üheksa-aastane.



Venno

Ikka viin lilli naistele. Emale, õdedele ja ämmale.



Taimi

Ei kujuta praegu ette. Varem on olnud väike kook ja kohvi, mis seal muud