Tänavaküsitluse video: kas ja kuidas tähistate naistepäeva?

Kas ja kuidas tähistate naistepäeva?
Marina
Tatjana
Klaus Julianus
Venno
Taimi
Marina
Ei oskagi öelda. Ilmselt mingi väljasõiduga. Ikka abikaasaga loodusesse.
Tatjana
Ei tea. Lapselaps aitab.
Klaus Julianus
Mu ema ja vanaema on naised. Teen neile äkki parema päeva, käitun paremini ja aitan neid. Ma ei ole naistepäevast kuulnud, ma praegu lihtsalt mõtlesin seda peast. Olen üheksa-aastane.
Venno
Ikka viin lilli naistele. Emale, õdedele ja ämmale.
Taimi
Ei kujuta praegu ette. Varem on olnud väike kook ja kohvi, mis seal muud
