Läänemaaga seotud kunstnik esitles oma kollektsiooni Milanos

Milano Fashion Weeki raames peetud festivalil, kus osales 24 moekunstnikku, esitles oma kollektsiooni ka Läänemaaga seotud Katta II Grüner (Kätlin Rohilaid-Aljaste).

Grüneri kleitidel on kasutatud tema maale: lõuend on disainitud kangaks ning kantud rõivale. Grüneri loomingut iseloomustavad suured, värviküllased uusnaivismi ja art déco laadis maalid, mis on saanud inspiratsiooni loodusest ja naistest. Keskne on poolitatud näo motiiv: üks pool ühes, teine teises toonis.

Kollektsioon koosneb 13 eri kangast loodud kleidist. Autori sõnul on need loodud kaasaegsele naisele: võtavad kokkupakituna vähe ruumi ega kortsu kergesti.

Kollektsiooni täiendavad Grüneri loodud ehted: kõrvarõngad, sõrmused ning värvilised pärlitega keed. Puupärleid on kombineeritud klaasi ja poolvääriskividega.

Grüner alustas ehetega 2020. aastal ning tema peamiseks materjaliks on puit. Kunstniku sõnul sümboliseerib see Eestit ja looduslähedust.

Grüneri a